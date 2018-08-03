В московском парке прошел кастинг 19-го сезона шоу Битва экстрасенсов. Сотни человек пытались доказать, что обладают паранормальными способностями.

В московском парке прошел кастинг 19-го сезона шоу "Битваэкстрасенсов". Сотни человек пытались доказать, что обладают паранормальными способностями.Первый отборочный тур прошли более 250 претендентов. Чародеиразличных мастей надеются получить место в числе тех, кто окажется на проекте.Кого там только не было: жрецы, колдуны, ведьмы, медиумы –все они пытались впечатлить продюсеров "Битвы". Разряженные в черныеплащи, перья и тюрбаны, они принесли с собой диковинные магическиеприспособления, чтобы стать частью одного из самых рейтинговых шоу на ТНТ.Отметим, что среди всей этой пестрой братии был замечен победитель18– го сезона Константин Гецати. Потомок аланских магов очень полюбилсятелезрителям и стал настоящим секс– символом проекта.Константин был не один. Компанию ему составила экстрасенсСоня Егорова. Фанаты телепроекта подозревают, что молодых людей объединяют нетолько паранормальные способности, якобы они тайно встречаются.Отметим, что среди коллег-магов у Гецати и Егоровой оказалосьмасса поклонников. Многие подходили к парочке и просили совместное фото.После отбора в парке соискатели отправились на традиционноеиспытание – "Театр". Всем тем, кто сможет преодолеть этот этап, предстоит ещенесколько проверок: "Багажник" и "Мистер Х". После будет определен десяток лучших,которые окажутся в 19-м сезоне "Битвы экстрасенсов", сообщает Teleprogramma.pro.Добавим, что около месяца назад победительница 15-го сезона этого популярного мистического шоу. Джулия Вангзаявила, что не является магом или экстрасенсом. По ее словам, яркий образ,который так полюбился зрителям, придумали для нее продюсеры программы. "Все,что кидают вам поесть пресвятые СМИ, это корм для скота, гомогенная кашица,чтобы не жевать. Настоящую меня вы не знали никогда. И не узнаете", –обратилась она к своим подписчикам в Instagram. Слова Джулии вызвали большойскандал и бурную реакцию поклонников телепроекта.