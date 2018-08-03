Прославленный певец российской эстрады Иосиф Кобзон уже больше недели находится в больнице – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за подорвавшегося здоровья. Пока общественность обсуждает обстоятельства госпитализации вокалиста, его роскошный авто с огромной скоростью носится по дорогам столицы России.

Прославленный певец российской эстрады Иосиф Кобзон уже больше недели находится в больнице– его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за подорвавшегося здоровья. Пока общественность обсуждает обстоятельства госпитализации вокалиста, его роскошный авто с огромной скоростью носится по дорогам столицы России.Дорогостоящую иномарку Кобзона с "блатными" номерами заметили в Москве на Кутузовском проспекте. Mercedes-Benz вокалиста с особой наглостью нарушает ПДД на трассе.Машина мчится с огромной скоростью по распределительной полосе. Злостное нарушение попало на видеорегистраторы столичных автолюбителей, передает Telegram-канал Mash.Mercedes Кобзона узнали по номеру транспортного средства. Кроме того, в Сети обнародовали доказательства нарушений правил дорожного движения на авто вокалиста.Напомним, московские инспекторы имели претензии к водителю иномарки Кобзона 1 августа, 24 апреля и 20 марта. Кто находится за рулем машины артиста в тот момент, когда он находится клинике, на данный момент неизвестно.Пользователи Сети выдвигают собственные версии по этому поводу. Одни предположили, что Кобзон не в больнице, а уже выписался и ездит по городу на своей машине. Другие обвиняют в нарушении ПДД родственников исполнителя.Информация дополняется.