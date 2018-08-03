Прославленный певец российской эстрады Иосиф Кобзон уже больше недели находится в больнице – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за подорвавшегося здоровья. Пока общественность обсуждает обстоятельства госпитализации вокалиста, его роскошный авто с огромной скоростью носится по дорогам столицы России.

Прославленный певец российской эстрады Иосиф Кобзон уже больше недели находится в больнице– его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за подорвавшегося здоровья. Пока общественность обсуждает обстоятельства госпитализации вокалиста, его роскошный авто с огромной скоростью носится по дорогам столицы России.Дорогостоящую иномарку Кобзона с "блатными" номерами заметили в Москве на Кутузовском проспекте. Mercedes-Benz вокалиста с особой наглостью нарушает ПДД на трассе.Машина мчится с огромной скоростью по распределительной полосе. Злостное нарушение попало на видеорегистраторы столичных автолюбителей, передает Telegram-канал Mash.Mercedes Кобзона узнали по номеру транспортного средства. Кроме того, в Сети обнародовали доказательства нарушений правил дорожного движения на авто вокалиста.Стоит отметить, что московские инспекторы имели претензии к водителю иномарки Кобзона в августе, апреле и марте 2018 года. Кто находится за рулем авто артиста в тот момент, пока он был прикован к постели, на данный момент неизвестно.Обитатели Всемирной паутины выдвинули собственные предположения на этот счет. Одни считают что Кобзон не в больнице, а уже выписался и сам лихачит в городе на своей машине. Другие же винят в злостном нарушении ПДД родственников певца.Напомним, что Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.