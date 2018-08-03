Жизнь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе могла бы лечь в основу для сценария к голливудскому фильму. Знаменитая наставница пережила теракт в США и родила дочь от американца при очень туманных обстоятельствах.

Жизнь российского тренера пофигурному катанию Этери Тутберидзе могла бы лечь в основу для сценария кголливудскому фильму. Знаменитая наставница пережила теракт в США и родила дочьот американца при очень туманных обстоятельствах.У Тутберидзе растет 14 летняя наследница Диана. Девочка обладаеточень необычной для русского уха фамилией – Дэвис. Дочка именитого тренерародилась в США. С 1992 по 1998 год Этериработала тренером и выступала в ледовых шоу в Америке.Однако девочка родилась ужепосле того, как наставница фигуристов вернулась в Россию – в 2003 году. Роды начужбине Тутберидзе объяснила желанием произвести малышку на свет на родине ее американскогоотца.Однако в спортивной тусовке поговаривали, что настоящимродителем Дианы является бывший конькобежец Сергей Буянов, с которым Тутберидзепознакомилась, когда он уже был женат на известном тренере Елене Буяновой. Мол,Тутберидзе намеренно ухала за границу, чтобыскрыть этот факт от общественности. Однако доказательств этим слухам нет.Также в ходе американского периода своей карьеры Этери стала свидетелем шокирующего события.9 апреля 1995 года в Оклахоме мощный взрыв заминированного автомобиля стер слица земли федеральное здание имени Альфреда Марра. Напротив места терактанаходился приют, в котором из-за сложного материального положения жиланаставница.Тогда Тутберидзепострадала из-за осколков стекла, от выбитых взрывной волной окон. "Не знаю,как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены.Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла.Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щеткой", – цитируеттренера Газета.ru.