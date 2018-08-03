На сайте избирательного штаба Сергея Собянина опубликованы первые 60 программ проекта Мой район.

На сайте избирательного штаба Сергея Собянина опубликованы первые 60 программ проекта "Мой район".Остальные будут опубликованы в течение ближайших двух недель. Это предварительные планы развития территорий на ближайшие годы.Сергей Собянин призывает москвичей подключиться к обсуждению. Свои предложения можно оставлять на том же сайте. Для этого надо выбрать административный округ и кликнуть на конкретный район. Лучшие наказы обещано воплотить в жизнь.Ранее Собянин предложил создать для каждого района уникальную программу развития, которую составят на основе пожеланий жителей.