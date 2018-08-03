Краснодар готов продать своего капитана – но не меньше, чем за 10 миллионов евро. Руководство футбольного клуба надеется завершить сделку до истечения срока контракта с Федором Смоловым.

"Краснодар" готов продать своего капитана – но неменьше, чем за 10 миллионов евро. Руководство футбольного клуба надеетсязавершить сделку до истечения срока контракта с Федором Смоловым.Капитан "Краснодара" может покинуть клуб в текущеетрансферное окно. В контракте 28-летнего игрока нет опции выкупа – так что ФКможет назначать любую цену. И ее уже озвучили: 10 миллионов евро.Как стало известно, в приобретении Смолова заинтересован"Локомотив". Однако пока железнодорожники готовы рассматривать лишьодин вариант – 8 миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку втечение 2-4 лет.В "Краснодаре" понимают, что игрок не молодеет, а контрактс ним заканчивается уже через год, пояснил решение клуба изданию "Кубанскиеновости" источник, близкий к руководству ФК.Возможно, что на планы клубного руководства повлиял ипоследний скандал с футболистом. Напомним,в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицейВишняковой в ДТП Смолов попал в ДТП. Эксклюзивный BMW M5 First Editionразбился, врезавшись в ограждение.Как позже выяснилось, за рулем был Федор Смолов. Капитан"Краснодара" покинул место происшествия, не сообщив о нем в полицию.Позже он объяснил, что не справился с управлением, так как плохо себяпочувствовал. Некоторые СМИ утверждали, что футболист во время аварии был пьян.Однако уже вечером 1 августа Смолов явился на тренировку – где, по даннымжурналистов, выглядел вполне здоровым и довольным.