Краснодар готов продать своего капитана – но не
меньше, чем за 10 миллионов евро. Руководство футбольного клуба надеется
завершить сделку до истечения срока контракта с Федором Смоловым.
"Краснодар" готов продать своего капитана – но не
меньше, чем за 10 миллионов евро. Руководство футбольного клуба надеется
завершить сделку до истечения срока контракта с Федором Смоловым.
Капитан "Краснодара" может покинуть клуб в текущее
трансферное окно. В контракте 28-летнего игрока нет опции выкупа – так что ФК
может назначать любую цену. И ее уже озвучили: 10 миллионов евро.
Как стало известно, в приобретении Смолова заинтересован
"Локомотив". Однако пока железнодорожники готовы рассматривать лишь
один вариант – 8 миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку в
течение 2-4 лет.
В "Краснодаре" понимают, что игрок не молодеет, а контракт
с ним заканчивается уже через год, пояснил решение клуба изданию "Кубанские
новости" источник, близкий к руководству ФК.
Возможно, что на планы клубного руководства повлиял и
последний скандал с футболистом. Напомним,
в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей
Вишняковой в ДТП Смолов попал в ДТП. Эксклюзивный BMW M5 First Edition
разбился, врезавшись в ограждение.
Как позже выяснилось, за рулем был Федор Смолов. Капитан
"Краснодара" покинул место происшествия, не сообщив о нем в полицию.
Позже он объяснил, что не справился с управлением, так как плохо себя
почувствовал. Некоторые СМИ утверждали, что футболист во время аварии был пьян.
Однако уже вечером 1 августа Смолов явился на тренировку – где, по данным
журналистов, выглядел вполне здоровым и довольным.