России надо думать о том, как развивать экономику в новых
условиях. Новые санкции США – это очень серьезно, уверен Владимир Соловьев.
России надо думать о том, как развивать экономику в новых
условиях. Новые санкции США – это очень серьезно, уверен Владимир Соловьев.
США даже не думают искать какое-либо оправдание для введения
новых санкций в отношении России. Они не считают это нужным, поясняет Владимир
Соловьев. Закон об антироссийских ограничительных мерах, который намерен
принять конгресс – это серьезно, убежден телеведущий.
"А вот это уже совсем серьезно. Понятно, что санкции
будут только нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению",
– написал Соловьев в Twitter.
Америка собирается задушить Россию экономически. И сейчас
надо думать не о том, чем ответить Вашингтону, а о том, как в новых условиях
развивать экономику, считает журналист.
Известный телеведущий прокомментировал новость из
Вашингтона: сенаторы внесли в конгресс США законопроект об ужесточении ограничительных
мер против России. Один из авторов, республиканец Линдси Грэм, назвал новые санкции "сокрушительными".
Содержание документа пока не разглашается. Однако известно,
что в планах Вашингтона ввести ограничения в отношении еще нескольких
российских политиков и бизнесменов. Санкции коснутся также операций
с государственным долгом России и импорта российского урана.
Напомним, ранее американские политики признали, что уже введенные санкции не оказали желаемого действия на Россию. А известный политолог Дэвид Кортрайт предупредил сенаторов, что и новый пакет – даже при условии крайнего ужесточения ограничений – не даст результата.