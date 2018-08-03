России надо думать о том, как развивать экономику в новых условиях. Новые санкции США – это очень серьезно, уверен Владимир Соловьев.

России надо думать о том, как развивать экономику в новыхусловиях. Новые санкции США – это очень серьезно, уверен Владимир Соловьев.США даже не думают искать какое-либо оправдание для введенияновых санкций в отношении России. Они не считают это нужным, поясняет ВладимирСоловьев. Закон об антироссийских ограничительных мерах, который намеренпринять конгресс – это серьезно, убежден телеведущий."А вот это уже совсем серьезно. Понятно, что санкциибудут только нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению",– написал Соловьев в Twitter.Америка собирается задушить Россию экономически. И сейчаснадо думать не о том, чем ответить Вашингтону, а о том, как в новых условияхразвивать экономику, считает журналист.Известный телеведущий прокомментировал новость изВашингтона: сенаторы внесли в конгресс США законопроект об ужесточении ограничительныхмер против России. Один из авторов, республиканец Линдси Грэм, назвал новые санкции "сокрушительными".Содержание документа пока не разглашается. Однако известно,что в планах Вашингтона ввести ограничения в отношении еще несколькихроссийских политиков и бизнесменов. Санкции коснутся также операцийс государственным долгом России и импорта российского урана.Напомним, ранее американские политики признали, что уже введенные санкции не оказали желаемого действия на Россию. А известный политолог Дэвид Кортрайт предупредил сенаторов, что и новый пакет – даже при условии крайнего ужесточения ограничений – не даст результата.