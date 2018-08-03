Бывшую жену Армена Джигарханяна в чем только не обвиняли! Ее называли воровкой на доверии, мошенницей, говорили, что он-де обобрала великого актера. Но все это было бездоказательно. Конец вакханалии должно положить решение Главного следственного управления МВД России по городе Москве, которое оказалось в распоряжении Dni.Ru.

Бывшую жену Армена Джигарханяна в чем только не обвиняли! Ее называли "воровкой на доверии", "мошенницей", говорили, что он-де обобрала великого актера. Но все это было бездоказательно. Конец вакханалии должно положить решение Главного следственного управления МВД России по городе Москве, которое оказалось в распоряжении Dni.Ru.Этот документ был направлен Виталине Цымбалюк-Романовской и представляющим ее интересы адвокатам. В справке, в частности, говорится: "Уведомляю Вас, что отделом следственной части... принято решение от отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Вас по материалу проверки по факту совершения мошеннических действий в отношении Джигарханяна А. Б. при продаже 1/2 доли последнего в квартире по адресу: Москва, Староконюшенный переулок... за отсутствием состава преступления, предусмотренного статьей 159 ("Мошенничество" – Прим. ред) УК РФ"Но если Виталина не крала той арбатской квартиры актера, тогда кто? И тут стоит посмотреть на другой документ, полученный адвокатами Цымбалюк-Романовской уже из Следственного комитета России. В нем говорится: "Установлено, что в действиях Согомоняна А.А. и Мазур Э.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество". – Прим. ред.). Расследование преступлений данной категории отнесено к компетенции органов внутренних дел".Адвокат Лариса Широкова пояснила: "Руководствуюсь исключительно объективными данными мы пришли к выводу, что была совершена недобросовестная сделка по квартире в Староконюшенном переулке, в результате которой "друг" Армена Джигарханяна мог получить около восьми миллионов рублей. Просто у него есть доверенность и юридическая возможность осуществлять сделки от имени артиста. Поэтому мы подали заявление по этой сделке, где подозреваемым должен выступить тот самый друг и благодетель актера. Представили и доказательную базу. В итоге у Следственного комитета есть большие вопросы к этому самому другу, к нам же никаких претензий нет".В ближайшие дни сторона защиты Цымбалюк-Романовской предъявит сразу несколько исков, которые окончательно снимут все подозрения и обвинения с Виталины, разоблачат интриги и злодеяния темных личностей, втершихся в доверие к очевидно лишившему способности критически мыслить артисту.