Сотрудники полиции юга столицы после проверки необходимых документов вручали водителям памятки по соблюдению Правил дорожного движения и желали счастливого и безопасного пути...

Сотрудниками полиции ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО был проведён профилактический рейд по выявлению мотоциклистов и скутеристов, нарушающих правила дорожного движения.Местом проведения рейда стал проспект Андропова, территория прилегающая к музею-заповеднику Коломенское. Цели и задачи рейда – повышение эффективности работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД РФ водителями мотоциклов и скутеров.С наступлением весенне-летнего периода на дорогах г. Москвы резко увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мототехнике. И, конечно, же, повышается аварийность с участием данной категории транспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения водителями мототранспорта установленными скоростными режимам, выездами на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования. Мотоцикл и скутер - транспортные средства, управление которыми сопряжено с особым риском, поскольку они не имеют средств пассивной безопасности, при этом обладают высокими скоростными характеристиками.В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают, о том, что они более уязвимы. Пренебрегая использованием специальных средств защиты, такими как: мотошлем, специальные перчатки, обувь, наколенники световозвращающие элементы они становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, получая при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.По результатам проведённого рейда сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения водителями мотоциклов: нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. У одного из водителей отсутствовал страховой полис в печатном виде.Сотрудники полиции юга столицы после проверки необходимых документов вручали водителям памятки по соблюдению Правил дорожного движения и желали счастливого и безопасного пути.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22