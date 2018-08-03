Сообщается о пострадавших в аварии на трассе М-7

Сообщается о пострадавших в аварии на трассе М-7Помощь спасателей МЧС потребовалась для ликвидации ДТП, которое произошло утром 3 августа в Суздальском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.Известно, что на федеральной трассе М-7, на подъезде к Иваново у поворота на пос. Садовый, столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, одна из машин не уступила дорогу.«Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек», - сообщили в МЧС.Известно, что в аварии имеются пострадавшие. Подробности аварии устанавливают сотрудники МЧС.