Сетевые детективы определили новую пассию певца Егора Крида. Ею оказалась никому не известная модель.

Сетевые детективы определили новую пассию певца Егора Крида.Ею оказалась никому не известная модель.После окончания шоу "Холостяк" многие поклонники надеялись,что победительница телепроекта Дарья Клюкина хоть ненадолго, да задержитсярядом с Кридом. Однако сразу после завершения реалити ей дали от ворот поворот.Теперь артист старается не распространяться о своей личной жизни.Поклонники было решили, что Егор на время отложил поиски возлюбленнойи с головой окунулся в работу. Однако на днях внимательные интернет-обывателиобнаружили в Instagram девушку, которую предположительно что-то связывает сКридом.В Stories блондинка опубликовала снимок белого цветка,которую держит мужская рука. Фолловеры тут же отметили, что татуировки загадочного кавалера подозрительно похожи на нательные рисунки Егора. После незнакомка рассказалаподписчикам, что познакомилась с Кридом через его сестру.О таинственной избраннице артиста известно очень мало. Она работаетмоделью, любит конный спорт, часто бывает в Москве, Лондоне и Тюмени. Вероятно,последний является малой родиной красотки.Добавим, что ранее стало известно, что еще одна модель, нотолько уже из Москвы Мария Шатохина отправила мошенникам интимные фотографии,надеясь на встречу с Егором Кридом. Злоумышленники обещали девушке роль в новомклипе певца.Представившиеся "агентами Крида" попросили модельотправить им более 20 фотографий, в том числе такие, где она абсолютно голая.Девушка, окрыленная перспективой скорой встречи со своим кумиром, выполнила этоусловие, после чего осознала, что наткнулась на мошенников.