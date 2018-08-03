Ходят упорные слухи, что брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна подошел к концу. Стало известно, что пара делит совместно нажитое имущество.

Ходят упорные слухи, что брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна подошел к концу. Стало известно, что пара делит совместно нажитое имущество.О том, что известные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество, стало известно благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление. Сообщается, что заявление подала именно Елена Степаненко, 4 июля его зарегистрировали. А 6 августа его рассмотрит суд.Интересно, что Евгений Петросян в беседе с представителями СМИ заявил, что не в курсе желания Елены Степаненко поделить с ним имущество. "Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", – цитирует популярного юмориста "Агентство городских новостей "Москва". На расспросы о том, разводятся ли Петросян и Степаненко, первый ответил коротко – без комментариев. "Какая вам разница, что у меня происходит?" – задал встречный вопрос артист.Тогда репортеры связались с Еленой Степаненко. Та не ответила на расспросы, заявив, что она на репетиции. Ранее СМИ и прочая заинтересованная общественность всполошилась, когда на своем бенефисе Елена Степаненко появилась сильно похудевшей. Артистку еле узнали. Поклонники немедленно начали строить догадки, как же Елене удалось так феноменально похудеть.Вскоре юмористка раскрыла секрет. Для начала Степаненко опровергла слухи о том, что ей удалось избавиться от лишних килограммов благодаря диетам и специальным препаратам. "Нужно так: шесть раз в день есть то, что помещается в ладошку. И два литра воды!Еще хорошее настроение. Любить друг друга и желать всем счастливого вечера, дня и утра. Больше ничего", – заявила Елена Степаненко.