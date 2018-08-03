Полицейские поэтапно задержали троих мужчин. В ходе личного досмотра и их мест проживания обнаружена крупная партия наркотиков...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве изъяли из незаконного оборота наркотиков около 9,5 килограммов марихуаны», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе отработки оперативной информации у подъезда дома по улице Летчика Грицевца сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину из ближнего зарубежья. В квартире, где он проживал, стражи правопорядка обнаружили вещество растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой около 900 граммов.Далее в результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Зеленограде были задержаны его сообщники. В момент задержания они перемещались на автомашине «Киа Рио». При осмотре салона оперативники обнаружили тайник в водительском сидении. В нем находился сверток с марихуаной, массой более 13 граммов.Вместе с одним из подозреваемых оперативники проследовали в квартиру на Синявинской улице по месту его временного проживания. В ходе обследования помещения обнаружены пять тетрадей с записями и предмет, похожий на травматический пистолет с пятью патронами.Затем сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанных в Московской области. На чердаке дома оперативники обнаружили 18 свертков с веществом растительного происхождения. Как показало исследование, изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 8,6 кг.Также в ходе обыска был изъят предмет, похожий на пистолет, с находящимся внутри рукоятки магазином, снаряженным 7 патронами и приспособлением для бесшумной стрельбы. Согласно заключению эксперта пистолет переделан самодельным способом и пригоден для стрельбы. Семь стандартных патронов к пистолету «Макарова» относятся к штатным боеприпасам.По данным фактам ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении всех троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.УНК ГУ МВД России по г. МосквеГСУ ГУ МВД России по г. Москве