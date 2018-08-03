Телеведущая Екатерина Стриженова решила в отпуске навестить внука. Вместе с маленьким наследником Петром и мужем Александром телезвезда отправилась по магазинам.

Телеведущая Екатерина Стриженова решила в отпуске навеститьвнука. Вместе с маленьким наследником Петром и мужем Александром телезвездаотправилась по магазинам.Старшая дочь Стриженовых Анастасия в апреле этого годародила первенца. Новоиспеченные бабушка и дедушка не нарадуются на внука. Ради драгоценныхминут рядом с малышом Александр и Елена готовы преодолевать огромные расстояния– родители младенца проживают в Нью-Йорке.Сегодня, 3 августа, телеведущая поделилась в Instagram новымснимком. Екатерина держит на руках подросшего внука, рядом позируетзначительно похудевший Александр. Семейство запечатлено среди витрин магазина, вероятно, решили совместить приятное с полезным: сходить на шопинг и погулять с внуком. "Петя Петрович -наша радость илюбовь!!Жизнь прекрасна-тебя все носят на руках! Уже 4 месяца!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написалаСтриженова под снимком.Фолловеры, которые не следят за личной жизнью телеведущей, былинемного обескуражены. Некоторые из них решили, что Екатерина вновь стала мамой.Конечно, другие комментаторы быстро разъяснили что тут к чему, однако многиеотметили, что для бабушки и дедушки Стриженовы выглядят слишком молодо."Разве это не их ребенок????слышала,ктоони родили себе малыша...Врут?", "Я что-то пропустила...", "этоих старшая дочка родила им внука!", "Разве можно сказать, что этобабушка и дедушка с внуком?!Вы прекрасны😍🤩","Совсем на бабушку с дедушкой не тянете. Молодыесовсем ❤️", "Ого, бабушка с дедушкой?! Если бы ненаписали я подумала,что ваш😍", "Я подумала родителями стали. вы отлично выглядите👌", – писали интернет-обыватели.Добавим, что мама мальчика Анастасияуже вышла из декретного отпуска. Пока девушка работает за младенцем присматривает супруг. Скоро Петра ожидает таинство крещения. Младшаядочь Стриженовых Александра выбрана на роль крестной матери.