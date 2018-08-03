Останкинский суд Москвы отправил под арест младшую из трех сестер - 17-летнюю Марию Хачатурян, обвиняемую в убийстве отца.

Останкинский суд Москвы отправил под арест младшую из трех сестер 17-летнюю Марию Хачатурян, обвиняемую в убийстве отца.Как передает "Интерфакс", об этом рассказала пресс-секретарь суда Анна Селиванова, отметив, что девушка пробудет в СИЗО до 28 сентября. Вопрос об аресте двух ее сестер – Кристины и Ангелины — решится в суде в ближайшее время.Селиванова отметила, что все заседания были назначены к рассмотрению в закрытом режиме, поскольку, могут повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство обвиняемых.27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе был убит 57-летний Михаил Хачатурян. Ему нанесли около сорока ударов ножом, один из которых попал прямо в сердце. По обвинению в убийстве были задержаны три дочери погибшего, которые, по мнению следствия, расправились с отцом на почве неприязненных отношений.По предварительным данным, при этом самая младшая из сестер, 11-классница — нанесла отцу в область шеи и тела не менее 35 ударов. В это время две другие били его по голове и брызгали в лицо из перцового баллончика. Затем одна из девушек выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла отцу удар в область сердца.