Европейский союз футбольных ассоциаций назначил главного арбитра на матч Суперкубка Европы, который состоится 15 августа в столице Эстонии Таллине. Игру испанских Реала и Атлетико рассудит польский рефери Шимон Марчиняк.

Европейский союз футбольных ассоциаций назначил главного арбитра на матч Суперкубка Европы, который состоится 15 августа в столице Эстонии Таллине. Игру испанских "Реала" и "Атлетико" рассудит польский рефери Шимон Марчиняк.Помогать 37-летнему арбитру международной категории будут его соотечественники Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич (судьи на линиях), сообщает сайт УЕФА. Также на игре будут работать Павел Рачковский, Томаш Мусял (дополнительные ассистенты) и Радослав Сейка (резервный судья).