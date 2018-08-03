Телесваха Роза Сябитова дала экспертную оценку расставанию Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Ведущая отмечает, что в этой ситуации не стоит искать виноватых.

Телесваха Роза Сябитова дала экспертную оценку расставанию ЕвгенияПетросяна и Елены Степаненко. Ведущая отмечает, что в этой ситуации не стоит искатьвиноватых.Сябитова заметила, что подробности этого скандальногоразвода ей неизвестны. Однако она полагает, что, прожив столько лет вместе,люди просто так не расходятся."Только сложные обстоятельства могут мотивировать ихразойтись. Ведь люди привыкли быть все время рядом, готовились вместе встречатьстарость", – рассудила телесваха. Роза уверена, что Петросян и Степаненко не пересталииспытывать друг к другу теплые чувства, поэтому смогут сохранить дружескиеотношения. "Здесь нет ничьей вины, нет ни правых, ни виноватых. Это в любомслучае маленькая трагедия", –высказаласьСябитова в радиоэфире "Комсомольской правды".Добавим, о расставании звезд эстрады стало известно благодаря пресс-службе Хамовнического суда, гдеразбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Примечательно, что Степаненкотребует взыскать с Петросяна более 80% от всего совместно нажитого состояния.Позже появиласьинформация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летнейТатьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандальногоразвода.Ассистентка вездесопровождает Петросяна. Говорят, общество Татьяны буквально преобразилоюмориста. Он будто бы пристрастился к гламурной жизни и даже завел собственнуюстраничку в Instagram, где публикует фотографии, на которых запечатлен нетолько во время работы, но и отдыха.