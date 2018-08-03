Россияне не могут отойти от шока: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся. Эта новость мгновенно стала резонансной, поэтому многие знакомые и коллеги супружеской пары решили высказаться.

Россияне не могут отойти от шока: Евгений Петросян и ЕленаСтепаненко разводятся. Эта новость мгновенно стала резонансной, поэтому многиезнакомые и коллеги супружеской пары решили высказаться.Постоянный участник програмы "Аншлаг" Николай Лукинскийтакже подключился к публичному обсуждению. Юморист прокомментировал информациюо разделе имущества Петросяна и Степаненко."Отдай все жене, если ты настоящий мужчина. Я бы отдал", -рассудил Лукинский. Он уже 38 лет счастлив в браке с женщиной, с которой познакомилсяв первом классе школы, поэтому не мыслит своей жизни без любимой жены: "Семья– это самое главное в жизни".Николай полагает, что причиной расставания могли стать либо отношенияна стороне, либо отсутствие религии в жизни супругов. "Думаю, это связано сослабой верой в бога. Люди верующие вообще не имеют права разводиться, значиттам какие-то проблемы с верой. Либо там был грех прелюбодеяния, и поэтомучто-то привело к тому, что они разводятся", – добавил артист в интервью РИА ФАН.Добавим, о расставании звезд эстрады стало известноблагодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление оразделе имущества знаменитой пары. Примечательно, что Степаненко требуетвзыскать с Петросяна более 80% от всего совместно нажитого состояния.Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна романс личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и сталаповодом для скандального развода.