Россияне не могут отойти от шока: Евгений Петросян и Елена
Степаненко разводятся. Эта новость мгновенно стала резонансной, поэтому многие
знакомые и коллеги супружеской пары решили высказаться.
Россияне не могут отойти от шока: Евгений Петросян и Елена
Степаненко разводятся. Эта новость мгновенно стала резонансной, поэтому многие
знакомые и коллеги супружеской пары решили высказаться.
Постоянный участник програмы "Аншлаг" Николай Лукинский
также подключился к публичному обсуждению. Юморист прокомментировал информацию
о разделе имущества Петросяна и Степаненко.
"Отдай все жене, если ты настоящий мужчина. Я бы отдал", -
рассудил Лукинский. Он уже 38 лет счастлив в браке с женщиной, с которой познакомился
в первом классе школы, поэтому не мыслит своей жизни без любимой жены: "Семья
– это самое главное в жизни".
Николай полагает, что причиной расставания могли стать либо отношения
на стороне, либо отсутствие религии в жизни супругов. "Думаю, это связано со
слабой верой в бога. Люди верующие вообще не имеют права разводиться, значит
там какие-то проблемы с верой. Либо там был грех прелюбодеяния, и поэтому
что-то привело к тому, что они разводятся", – добавил артист в интервью РИА ФАН.
Добавим, о расставании звезд эстрады стало известно
благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о
разделе имущества знаменитой пары. Примечательно, что Степаненко требует
взыскать с Петросяна более 80% от всего совместно нажитого состояния.
Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман
с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала
поводом для скандального развода.