Певица Татьяна Буланова во всю занята приготовлениями к свадьбе. Артистка женит старшего сына.

Певица Татьяна Буланова во всю занята приготовлениями к свадьбе.Артистка женит старшего сына.Наследнику Татьяны Булановой 25 лет. Александр появился впервом браке певицы с продюсером Николаем Тагриным.Звезда признается – она спокойна за будущую семью. Она уже познакомилась с избранницей отпрыска и дала свое благословление на брак."У сына есть невеста, мне очень нравится эта девочка своей скромностью и порядочностью. Она не похожа на легкомысленную, как сейчас говорят, чику. Хорошая, серьезная и душевная. А пожелание будущим невесткам только одно – чтобы они искренне любили моих сыновей. Наверняка об этом мечтает любая свекровь!" – призналась Буланова в интервью "Молодому коммунару".Исполнительница нацелилась стань другом для супруги сына.Татьяна старается быть на одной волне с молодежью, поэтомуобщий язык с невесткой найти ей будет очень просто. Она активно ведет соцсети иинтересуется музыкальными новинками, популярными у юношей и девушек. Недавно звездаснялась в клипе у кумира подростков – певицы Монеточки.Молодые будут жить отдельно от родителей. Деньги настроительство квартиры, в которой поселится молодая семья, вложила бабушка,мать артистки, ныне покойная. "Сын окончил Торгово-экономический университет, факультеттехнологии питания. Работает лишь отчасти по своей профессии, он бариста. Самоеглавное, что ему нравится, он любит кофе и разбирается в нем", – рассказалаБуланова о наследнике на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".Добавим, в браке с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова родила сына Никиту. Сейчас мальчику 11 лет. Интересно, что после развода певица живет с экс-супругом под одной крышей.