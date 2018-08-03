Продюсер Яна Рудковская и певица Сати Казанова восхитились
стройностью ююжноафриканской супермодели. Ангел Victoria’s
Secret Кэндис Свейнпол похвасталась идеальной фигурой после родов, чем вызвала
зависть наших знаменитостей.
Продюсер Яна Рудковская и певица Сати Казанова восхитились
стройностью ююжноафриканской супермодели. "Ангел" Victoria’s
Secret Кэндис Свейнпол похвасталась идеальной фигурой после родов, чем вызвала
зависть наших знаменитостей.
Кэндис уже через месяц после
родов вместе с семьей отправилась на курорт Эспириту-Санту в Бразилии. Девушка много времени проводит с
сыновьями – полуторагодовалым Анакой и новорожденным Ариелем.
Вместе с малышами модель
часто появляется на пляже. "Ангел" не боится показать свое тело в купальнике, ведь
недавняя беременность практически не отразилась на ее фигуре.
Когда Свейнпол, по обыкновению, пришла позагорать и
искупаться, ее уже поджидали ушлые папарацци. Через несколько часов Сеть
заполонили снимки звезды Victoria’s
Secret. Поклонников поразили свежие фотографии модели. "Кэндис Свейнпол родила сорок дней
назад. Где справедливость?!" – недоумевают интернет-обыватели в Instagram. К
обсуждению стройной девушки подключились наши знаменитости.
Яна Рудковская успокоила
одну из поклонниц: "Я дам тебе диету, будешь такая же!!". "Как они это
делают?!" – также задалась вопросом исполнительница Сати Казанова, сообщает .
Отметим, что Яна действительно
хороший советчик в вопросах стройности, ведь она в 43 года выглядит лучше
многих 20-летних. Особенно это заметно на последних снимках Рудковской из
отпуска. В своем микроблоге звезда опубликовала кадр, на котором
запечатлена на берегу Черного моря. Яна облачена в красный слитный купальник с
прозрачными вставками на животе. Публикация набрала около 50 тысяч отметок "Нравится"
и сотни восторженных комментариев.