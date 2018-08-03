Продюсер Яна Рудковская и певица Сати Казанова восхитились стройностью ююжноафриканской супермодели. Ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол похвасталась идеальной фигурой после родов, чем вызвала зависть наших знаменитостей.

Продюсер Яна Рудковская и певица Сати Казанова восхитилисьстройностью ююжноафриканской супермодели. "Ангел" Victoria’sSecret Кэндис Свейнпол похвасталась идеальной фигурой после родов, чем вызвалазависть наших знаменитостей.Кэндис уже через месяц послеродов вместе с семьей отправилась на курорт Эспириту-Санту в Бразилии. Девушка много времени проводит ссыновьями – полуторагодовалым Анакой и новорожденным Ариелем.Вместе с малышами модельчасто появляется на пляже. "Ангел" не боится показать свое тело в купальнике, ведьнедавняя беременность практически не отразилась на ее фигуре.Когда Свейнпол, по обыкновению, пришла позагорать иискупаться, ее уже поджидали ушлые папарацци. Через несколько часов Сетьзаполонили снимки звезды Victoria’sSecret. Поклонников поразили свежие фотографии модели. "Кэндис Свейнпол родила сорок днейназад. Где справедливость?!" – недоумевают интернет-обыватели в Instagram. Кобсуждению стройной девушки подключились наши знаменитости.Яна Рудковская успокоилаодну из поклонниц: "Я дам тебе диету, будешь такая же!!". "Как они этоделают?!" – также задалась вопросом исполнительница Сати Казанова, сообщает .Отметим, что Яна действительнохороший советчик в вопросах стройности, ведь она в 43 года выглядит лучшемногих 20-летних. Особенно это заметно на последних снимках Рудковской изотпуска. В своем микроблоге звезда опубликовала кадр, на которомзапечатлена на берегу Черного моря. Яна облачена в красный слитный купальник спрозрачными вставками на животе. Публикация набрала около 50 тысяч отметок "Нравится"и сотни восторженных комментариев.