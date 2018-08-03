Стало известно, что сирийская армия выбила боевиков сразу из трёх провинций страны. Масштабную операцию готовили с особой тщательностью. Ведь террористы удерживали в заложниках мирных жителей, которые могли пострадать, если бы штурм затянулся.

Стало известно, что сирийская армия выбила боевиков сразу из трёх провинций страны. Масштабную операцию готовили с особой тщательностью. Ведь террористы удерживали в заложниках мирных жителей, которые могли пострадать, если бы штурм затянулся.В этой деревне у границы бои завершились буквально ночью. Боец правительственных сил рассказывает, как удалось выбить боевиков из деревни."Здесь было сильное сопротивление, потому что боевики, не задумываясь, взрывали себя, когда мы подходили близко. На время штурма мирные жители спустились в долину реки Ярмук, прижались к границе. Когда боевики поняли что сопротивляться бесполезно, они бежали в сторону иорданской границы, часть из них бросила оружие, и утром пытались выйти под видом мирных граждан. Но благодаря жителям деревни и военной разведке мы их задержали", — рассказал Сомар Саиди, командир взвода.В наступательной операции принимали участие бойцы бригады генерала Сухела, 4-й танковой дивизии. В рядах этого соединения воевали и бывшие боевики так называемой "Свободной сирийской армии", 5-й дивизии и республиканской гвардии.По позициям террористов "Исламского государства" (запрещена в РФ) южнее населенного пункта Шараджа била реактивная и ствольная артиллерия, штурмовые группы поддерживали танкисты 4-й дивизии.Многие террористы действительно оказались смертниками — почти у каждого личный пояс с взрывчаткой. Мирные жители были вынуждены бежать к иорданской границе, там местность позволяет укрыться и переждать активные боевые действия."Я из соседней деревни, террористы пытались использовать нас как живой щит, но у нас получилось убежать ночью в ущелье. Когда бои закончились — смогли вернуться", — говорит мужчина.Боевики рассчитывали на то, что мирные жители их прикроют, но у многих получилось бежать и в итоге террористы остались одни, они не получили поддержки местного населения.Уничтожением террористов ИГ (запрещена в РФ) в долине реки Ярмук завершилась комплексная операция сирийской армии на юге страны. Перекрыты потоки оружия и подкрепления для боевиков из Иордании, теперь сирийские пограничники дежурят от Абу-Кемаля на востоке, до зоны эт-Танф, то есть контролируют границу с Ираком и от Эт Танфа до Голанских высот. Вся граница с Иорданией теперь на замке.В провинции Кунейтра у линии Браво сегодня впервые с 2012 года появились наблюдатели ООН, которых сопровождали силы российской военной полиции. Условия для возвращения миротворцев к Голанским высотам созданы.