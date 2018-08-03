Российские власти не хотели победы Дональда Трампа на
выборах президента США в 2016 году. Тем не менее, ему удалось наладить с ними
отношения. Свое видение истории за последние два года американский лидер
изложил на встрече со своими сторонниками.
Российские власти не хотели победы Дональда Трампа на
выборах президента США в 2016 году. Тем не менее, ему удалось наладить с ними
отношения. Свое видение истории за последние два года американский лидер
изложил на встрече со своими сторонниками.
Американские СМИ вновь подверглись критике со стороны
президента США. Журналисты, судя по всему, ожидали от саммита в Хельсинки, где
встречались американский и российский лидеры, боксерского поединка. Однако Дональд
Трамп, по его словам, предпочел дипломатию.
"Я скажу вот что, Россия очень недовольна
тем, что Трамп победил, вот что я скажу.
Но я отлично поладил с Путиным, и мы обсудили
все вопросы", – заявил президент США во время выступления перед
сторонниками в Пенсильвании.
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