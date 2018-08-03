Российские власти не хотели победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Тем не менее, ему удалось наладить с ними отношения. Свое видение истории за последние два года американский лидер изложил на встрече со своими сторонниками.

Российские власти не хотели победы Дональда Трампа навыборах президента США в 2016 году. Тем не менее, ему удалось наладить с нимиотношения. Свое видение истории за последние два года американский лидеризложил на встрече со своими сторонниками.Американские СМИ вновь подверглись критике со стороныпрезидента США. Журналисты, судя по всему, ожидали от саммита в Хельсинки, гдевстречались американский и российский лидеры, боксерского поединка. Однако ДональдТрамп, по его словам, предпочел дипломатию."Я скажу вот что, Россия очень недовольнатем, что Трамп победил, вот что я скажу.Но я отлично поладил с Путиным, и мы обсудиливсе вопросы", – заявил президент США во время выступления передсторонниками в Пенсильвании.Информация дополняется.