По версии следствия, расправиться с пожилой женщиной они решили заранее

По версии следствия, расправиться с пожилой женщиной они решили заранееТроих жителей Родников обвинили в убийстве пенсионерки ради денег на алкоголь. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.По версии следствия, в июле прошлого года компания (37-летняя женщина с мужчинами 36-ти и 54-х лет) распивала спиртные напитки у пруда в городе Родники. Когда деньги закончились, они решили попросить в долг у 85-летней знакомой. Они сразу решили, что если бабушка откажет, то они убьют ее. Так и получилось: пожилая женщина отказалась одолжить денег. В ответ на это они сбили её с ног, стали требовать деньги и жестоко избивать. Женщина умерла, так и не приходя в сознание от избиений. Компания забрала деньги и имущество пенсионерки.«Один из участников трагедии – 36 летний родниковец – следственными органами обвиняется также в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище своего знакомого, которое он совершил в июне 2017 года. Похитив имущество, преступник причинил знакомому имущественный вред в размере 4 тысяч рублей», - рассказали в следственном комитете.Уголовные дела отправлены в суд для рассмотрения.