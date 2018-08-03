К северу от центрального железнодорожного вокзала американской столицы сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, пострадавших нет. Сколько вагонов сошло с рельсов, пока неизвестно. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

К северу от центрального железнодорожного вокзала американской столицы сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, пострадавших нет.Как отмечает ТАСС со ссылкой на управление чрезвычайных служб города, в поезде в момент аварии находилось около 190 человек. Сколько вагонов сошло с рельсов, пока неизвестно. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.