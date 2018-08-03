УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Данилова Андрея Алексеевича, 25.07.1987 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Данилова Андрея Алексеевича, 25.07.1987 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 02.12.2013 года.Приметы: на вид 30 лет, рост около 180 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие, черные, глаза карие.Особые приметы: на спине большое родимое пятно, на ноге рубцы от ожога длинной 5-7см.Был одет: ветровка коричневого цвета с капюшоном, ботинки черного цвета на шнурках.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93