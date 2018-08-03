УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Задоркина Кирилла Александровича 1985 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Задоркина Кирилла Александровича 1985 года рождения, жителя г. Москвы, который 27 июля 2018 г. ушел из дома в г. Щербинка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы вьющиеся темные, средней длины.Был одет: джинсы синего цвета, красная футболка, серые туфли на белой подошве.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79