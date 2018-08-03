Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали учащимся о вреде токсических веществ...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Управы Бабушкинского района г. Москвы рассказали учащимся школы № 281 о вреде токсических веществ.В летнем школьном лагере «Московская смена-2018» сотрудники полиции рассказали ребятам о том, как важно бережно относиться к своему организму и вести здоровый образ жизни. Кроме этого полицейские объяснили детям о негативном воздействии на организм человека вредных веществ.В рамках мероприятия сотрудники полиции показали детям фильм, в котором мультипликационные герои рассказывают детям о формировании вредных привычек.После этого сотрудники полиции провели с учениками викторину под названием «Мы за здоровый образ жизни». Дети отвечали на заданные вопросы, а затем им вручили памятные подарки.Пресс-служба УВД по СВАО