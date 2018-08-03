Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в южной Болгарии в районе города Гоце Делчев, в 114 километрах от Софии.

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в южной Болгарии в районе города Гоце Делчев, в 114 километрах от Софии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал Национальный институт по геофизике, геодезии и географии болгарской академии наук.Землетрясение было отмечено в 17:17 часов (время совпадает с московским). Его эпицентр находился в 18 километрах к северо-западу от Гоце Делчева. Подземный очаг был зафиксирован на глубине двух километров.В 18:02 там же сейсмологи отметили вторичное землетрясение магнитудой 3,4. Подземные толчки ощущались также в городах Разлог, Сандански, Петрич, Смолян и Панагюриште.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.