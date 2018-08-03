В Йемене в результате авиаудара в провинции Эль-Ходейда погибли как минимум 40 человек, еще 70 получили различные ранения. Бомбы сбросили самолеты коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. По данным местных СМИ, один из ударов пришелся по зданию госпиталя.

В Йемене в результате авиаудара в провинции Эль-Ходейда погибли как минимум 40 человек, еще 70 получили различные ранения. Бомбы сбросили самолеты коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. По данным местных СМИ, один из ударов пришелся по зданию госпиталя.С августа 2014 года в Йемене происходит противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"), напоминает ТАСС. В марте 2015 года удары по Йемену стала наносить Саудовская Аравия. За несколько лет жертвами конфликта стали более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей, сообщает йеменский Центр по правам и развитию.