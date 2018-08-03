В административном центре района также обновят дорожное полотно

В административном центре района также обновят дорожное полотноВ Киржачском районе отремонтируют более 18 км дорог, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В этом году областной бюджет предусмотрел 48,4 млн рублей на ремонт дорог в районе, в том числе городу Киржачу - 18,2 млн рублей.На эти средства хотят отремонтировать дороги в населенных пунктах Горка, Дворищи, Желдыбино, Жердеево, Илькино, Корытово, Лисицино, Першино, Песьяне и Федоровское. В Киржаче обновят дорожное полотно по улицам Гражданской, Денисенко и Ленинградской.Также в планах реконструировать мост через речку Большая Дубна на автодороге Бетонка-Бынино, сделать освещение на автодороге в деревне Новосёлово и восстановить 5 автобусных остановок в деревнях Акулово, Афанасово, Заречье, Савельево и Филипповское.