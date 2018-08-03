Дружба - лучший лагерь области. В регионе подвели итоги ежегодного конкурса, в котором соревнуются места летнего отдыха для детей и подростков. В нём учитывались все показатели от условий питания и содержания до развлекательных программ. Как живётся отдыхающим в лагере-победителе и чем им запомнится это лето? В гостях у Дружбы побывала Маргарита Махрова.

"Дружба" - лучший лагерь области. В регионе подвели итоги ежегодного конкурса, в котором соревнуются места летнего отдыха для детей и подростков. В нём учитывались все показатели от условий питания и содержания до развлекательных программ. Как живётся отдыхающим в лагере-победителе и чем им запомнится это лето? В гостях у "Дружбы" побывала Маргарита Махрова.-Сильнее ногами работаем, пожалуйста, ручку тянем! Ручку тянем к кольцу!Здесь нет места для скуки, а яркие моменты лета точно не пройдут мимо. Ведь в лагере поют, танцуют, занимаются спортом. Юные спортсмены в каникулы не теряют форму. Потому что приезжают отдыхать всей командой и продолжают тренировки.Юлиана Морозова: "В "Дружбу" мы ездим уже 7 лет, очень нравится, лучше лагеря просто не нет в этом городе. Мы тренируемся и развлекаемся, все вместе!"Подъём ровно в 8 утра, построение, завтрак. Всё по расписанию. Кстати, питание здесь пятиразовое и разнообразное.Татьяна Воинкова, шеф-повар: "Я люблю готовить. Чем радуем? Мы им стараемся постряпать вкусненькое что-нибудь. Если будешь готовить с душой. Тогда, конечно, всё получится.-Просят добавки?-Просят, даём!Есть и занятия в бассейнах. Один - для малышей от 6 лет, второй поглубже - для старших ребят. На занятиях всегда дежурит медработник, а инструкторы учат держаться на воде.Сергей Андреев, инструктор по физической культуре: "Примерно 90 процентов у нас научаются, уже держатся на воде. Некоторые дети у нас приезжают из школ, где есть бассейн, и там почему-то они не умеют плавать, а здесь у нас в лагере они быстро овладевают навыками плавания".Всего за лето, а это 3 смены, в "Дружбе" отдыхает более 1000 ребят. И к каждому нужно найти подход, говорят вожатые и педагоги. Ведь лагерь - это большая семья.Алёна Корчагина, вожатая: "Самое главное - понравиться детям. Если ты им понравился - они тебя полюбят. Ласка, забота: "зайчики", "котики", "у вас всё получится" - и они всё прекрасно делают".В лагере каждому есть, чем заняться. Есть игровые залы, где кроме привычных шашек и шахмат ещё десятки настольных игр. Учатся ребята даже шить и выжигать по дереву.Арина Бородий: "Самое сложное - это вот мелкие детали, которые попадаются довольно часто их сложно очень выжигать".-Пишем белой краской с вами снег на самой вершине горы.А это непросто рисование, а арт-терапия. Это когда ребята учатся выражать свои эмоции и чувства с помощью творчества. "Дружба" - городской лагерь. Существует уже 72 года. За это время сложилось немало традиций, и всегда появляется что-то новое. Успехами решили поделиться на областном конкурсе среди лагерей. Жюри оценивало все нюансы, от условий детского отдыха до развлекательных программ. И в итоге "Дружбу" признали лучшей.Виктор Мазник, директор лагеря Дружба: "Жить вместе 24 часа в сутки, переживая все проблемы и радости - это и есть сплочение, о котором мы говорим. Главное правило, что мы работаем не для проверок различных, а для детей. Наша задача, чтобы каждый ребёнок, который приехал сюда, уехал отсюда с улыбкой".Кстати, главная ценность лагеря - дружеская атмосфера и живописная природа, которую так любят дети и взрослые.Никита Спириков: "Могу завести новых знакомых, встретиться со старыми. Тут как-никак чистый воздух, подальше от города".-Ах, как хочется петь, ах как хочется слушать, ах как хочется жить и любить всех подряд!