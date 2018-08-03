Режим ЧС введен в 4 субъектах России

Режим ЧС введен в 4 субъектах РоссииВо Владимирской, Ивановской и Костромской областях 4 и 5 августа прогнозируются средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».«При наличии среднего, высокого, чрезвычайного классов пожарной опасности пожары могут возникать даже от незначительных источников огня. Риск возникновения пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории», - говорится в сообщении ведомства.Поэтому горожан просят быть осторожными при обращении с огнем, а в случае обнаружения лесного пожара звонить на телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.Отметим, что режим ЧС введен в 4 субъектах России: на всей территории Мурманской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в 1 муниципальном районе Ямало-Ненецкого АО.