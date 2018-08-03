Автовладелец уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние и в настоящее время лишен водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль, употребив перед поездкой спиртное.

Дознавателями отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении водителя, задержанного за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Фигурантом уголовного дела стал 23-летний местный житель.Автомобиль «ВАЗ-21093» под управлением молодого человека был остановлен нарядом ДПС в середине июля текущего года в поселке Барсово Киржачского района. По внешним признакам водитель легкового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что на месте было подтверждено показаниями алкотестера.Полицейские выяснили, что автовладелец в мае текущего года уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние – управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В настоящее время водитель лишен права управления транспортным средством сроком на полтора года. Несмотря на это, молодой человек вновь сел за руль, употребив перед поездкой спиртные напитки.Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) местному жителю может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы на срок до двух лет.Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В случае употребления спиртных напитков, воспользуйтесь услугами такси или пассажирским транспортом.