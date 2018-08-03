Инспектор предупредил мужчину о противоправности его действий, однако водитель попытался передать деньги в размере 5 тысяч рублей, после чего был задержан...

Инспектор Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО г. Москвы задержал 67-летнего жителя столицы по подозрению в попытке дачи взятки.Водитель транспортного средства совершил правонарушение, предусмотренное ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и был остановлен сотрудником Госавтоинспекции. При оформлении протокола об административном правонарушении 67-летний москвич предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности. Инспектор предупредил мужчину о противоправности его действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако водитель попытался передать деньги в размере 5 тысяч рублей, после чего был задержан.Отделом дознания ОМВД России по району Северный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29