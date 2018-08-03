Один из зрителей кулинарного шоу Адская кухня узнал в девушке, которую на программе представили как домохозяйку, бывшую артистку кино для взрослых. Ему удалось выяснить, что это 27-летняя жительница Санкт-Петербурга Софья Буханец.

Один из зрителей кулинарного шоу "Адскаякухня" узнал в девушке, которую на программе представили как домохозяйку, бывшуюартистку кино для взрослых. Ему удалось выяснить, что это 27-летняя жительницаСанкт-Петербурга Софья Буханец.Редакторышоу назвали участницу уникальной, так как она ни разу "не ступала на кухнюресторана". "И сейчас, сидя в декрете и готовя обеды для любимого мужа, онавдруг подумала – а не поучаствовать ли мне в "Адской кухне"? И недоказать ли всему миру, что мамочки – не просто мамочки, а гениальныеповара-аматоры", – говорилось в описании на сайте "Пятницы".Зритель рассказал, что ему хватило несколько минут, чтобыотыскать фильмографию Буханец. По его словам, девушка снималась в картинахпорнорежиссеров Джорджо Гранди и Пьера Вудмана, сообщается на сайте Pikabu.В доказательство зритель даже приложил фото из старых фильмов, в которыхактриса играла под псевдонимом Софья Гаджет.Примечательно, что еще год назад сама Буханец отвечалапользователям Сети, уличившим ее в темном прошлом. Она признавалась, чтодействительно снималась в порно и никогда этого не скрывала. "Не вижу в этомничего позорного", – написала участница "Адской кухни".Как писали Dni.Ru,ранее актриса из фильмов для взрослых Фарра Абрахампокинула порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.