Спортсмену удалось обойти около 30 соперников
Спортсмену удалось обойти около 30 соперников
Владимирский борец Магомед Ярбилов завоевал серебряную медаль на первенстве Европы, сообщает администрация области.
Соревнования для спортсменов по греко-римской борьбе до 23 лет проходили в Риме 30 и 31 июля. Магомед выступал в весовой категории до 72 килограммов и обошел в общей сложности около 30 соперников.
«Губернатор Светлана Орлова
уже поздравила нашего борца с заслуженной наградой», - рассказали в правительстве.