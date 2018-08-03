Ангела Меркель пропала. Канцлера ФРГ немцы не могут найти
целую неделю.
Ангела Меркель пропала. Канцлера ФРГ немцы не могут найти
целую неделю.
Фрау Меркель нигде не видно. Нет ни дежурных фотографий с
официальных мероприятий в газетах, не появляется канцлер и на телевидении.
Пресса пестрит заголовками: "Куда исчезла Ангела?"
Не так давно Ангела Меркель рассказывала журналистам о своих
планах на лето. Канцлер призналась, что с удовольствием бы отдохнула – но пока
отпуск ей не светит. И вдруг исчезла из информационного поля.
Немцы, естественно, строят предположения по поводу того,
куда девалась их канцлерин. Некоторые рассказывают по секрету, что фрау Меркель
разводится с мужем и сейчас улаживает формальности. Другая версия более
правдоподобна: канцлер все же позволила себе отдохнуть, взяла отпуск и уехала к
родственникам в Восточную Германию, передает
Не так давно Ангела Меркель произвела фурор среди своих
избирателей, поразив их шикарным нарядом. Канцлер появилась на Вагнеровском
фестивале в Байройте в зеленом платье – что весьма необычно для Меркель,
предпочитающей брючные костюмы.
Однако даже этот яркий выход в свет не помог канцлеру
вернуть симпатии немцев к своей политике. По данным последних опросов, за ее
партию сейчас готовы голосовать лишь 29% избирателей. Наблюдатели отмечают, что
это беспрецедентно низкий результат для блока ХДС/ХСС.
Тем более, что рейтинг
оппозиционных АдГ и "зеленых" неуклонно растет.
Так, за "зеленых" готовы отдать свои голоса 15% респондентов, что является рекордным результатом за последние несколько лет. А рейтинг правопопулистской АдГ улучшился на 1 процентный пункт: она может рассчитывать на поддержку 17% избирателей, пишет Deutsche Welle.