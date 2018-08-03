Ангела Меркель пропала. Канцлера ФРГ немцы не могут найти целую неделю.

Ангела Меркель пропала. Канцлера ФРГ немцы не могут найтицелую неделю.Фрау Меркель нигде не видно. Нет ни дежурных фотографий софициальных мероприятий в газетах, не появляется канцлер и на телевидении.Пресса пестрит заголовками: "Куда исчезла Ангела?"Не так давно Ангела Меркель рассказывала журналистам о своихпланах на лето. Канцлер призналась, что с удовольствием бы отдохнула – но покаотпуск ей не светит. И вдруг исчезла из информационного поля.Немцы, естественно, строят предположения по поводу того,куда девалась их канцлерин. Некоторые рассказывают по секрету, что фрау Меркельразводится с мужем и сейчас улаживает формальности. Другая версия болееправдоподобна: канцлер все же позволила себе отдохнуть, взяла отпуск и уехала кродственникам в Восточную Германию, передаетНе так давно Ангела Меркель произвела фурор среди своихизбирателей, поразив их шикарным нарядом. Канцлер появилась на Вагнеровскомфестивале в Байройте в зеленом платье – что весьма необычно для Меркель,предпочитающей брючные костюмы.Однако даже этот яркий выход в свет не помог канцлерувернуть симпатии немцев к своей политике. По данным последних опросов, за еепартию сейчас готовы голосовать лишь 29% избирателей. Наблюдатели отмечают, чтоэто беспрецедентно низкий результат для блока ХДС/ХСС.Тем более, что рейтингоппозиционных АдГ и "зеленых" неуклонно растет.Так, за "зеленых" готовы отдать свои голоса 15% респондентов, что является рекордным результатом за последние несколько лет. А рейтинг правопопулистской АдГ улучшился на 1 процентный пункт: она может рассчитывать на поддержку 17% избирателей, пишет Deutsche Welle.