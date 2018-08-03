Полиция просит помощи в установлении местонахождения 10-летней жительницы г.Каспийска Республики Дагестан.

29 июля 2018 года в дежурную часть ОМВД России по г.Каспийску Республики Дагестан поступило сообщение о том, что в г.Каспийск 29 июля 2018 года в 11 часов 30 минут ушла из дома малолетняя Омарова Калимат Абдурагимовна 2010 года рождения. Местонахождение девочки до настоящего времени не установлено.Была одета: однотонная футболка белого цвета, короткие джинсовые шорты синего цвета, тапочки темные резиновые, золотые сережки.Приметы: на вид 8 лет, рост 140-150 см., среднего телосложения, волосы длинные светлые, глаза карие.Если Вам известно местонахождение разыскиваемой, просим сообщить по мобильному телефону 8-906-480-09-90, либо в дежурную часть МВД по Республике Дагестан 8 (87-22) 99-45-00.