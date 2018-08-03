По версии следствия, со счета на капремонт ушло около 2 млн рублей

По версии следствия, со счета на капремонт ушло около 2 млн рублейВо Владимире экс-председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) обвиняют в присвоении денег жильцов, которые должны были пойти на капремонт дома, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.Руководить ТСЖ (организовано на базе двух новостроек в Ленинском районе) мужчину выбрали в феврале 2016 года. Жильцы дома к 2017 году (с 2014-го) накопили порядка 2 млн рублей на спецсчете для оплаты капремонта.«Понимая, что новостройки находятся на гарантийном сроке у застройщика, который обязан выполнить в случае потребности общестроительные работы, председатель ТСЖ решил использовать свое служебное положение и присвоить часть накоплений, собираемых жителями на капремонт», - рассказали в следственном комитете.Для этого он договорился с приятелем - помощником гендиректора фирмы, который должен был выступить подрядчиком работ. Без ведома жильцов он заключил с фирмой контракт на ремонт фундаментов и инженерных систем и перевел «подрядчику» все накопления собственников. В конце года тот «вернул» руководителю ТСЖ около 700 тысяч рублей.Ремонт (не капитальный) был произведен, но жильцы растраты все же заметили и обратились в государственную жилищную инспекцию.«Следователи при оперативном сопровождении УФСБ провели обыски, изъяли документацию и иные предметы, представляющие по делу доказательственную базу. Подозреваемый задержан», - сообщили в следственном комитете.