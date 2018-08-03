Маршрут «Ночного велопарада» пройдет по центральным улицам столицы

Маршрут «Ночного велопарада» пройдет по центральным улицам столицы4 августа в Москве состоится четвертый «Ночной велопарад». Генеральным партнером мероприятия является проект «Велобайк» банка ВТБ. По прогнозам, в мероприятии ожидается участие около 20 тысяч человек.Маршрут «Ночного велопарада» пройдет по центральным улицам и набережным Москвы. Старт запланирован на 23:00 от Суворовской площади. Дистанция составляет 20 км, финишировать велосипедистам предстоит в самом центре города, на Болотной площади.Участие в «Ночном велопараде» является бесплатным. Любой желающий может воспользоваться своим велосипедом или взять в прокате у «Велобайка» банка ВТБ.С 3 августа заработает новый трехдневный тариф «Weekend», который будет включать увеличенное время бесплатного проката до 60 минут. Его стоимость составит 350 руб. Кроме того, в день проведения парада «Велобайк» установит специальные тарифы для поездок, начавшихся с 20:00 до 23:59 и длительностью от 1 до 6 часов. Их стоимость составит 100 руб. (поездки до одного часа сохранят стандартные условия).Анна Лебедева, генеральный директор «Велобайка» ВТБ, отметила: «Ночной велопарад – прекрасная возможность прокатиться по красивому, подсвеченному огнями городу в кругу друзей и единомышленников. Мы рады поддерживать веломероприятия, потому что они объединяют тех, кому небезразличен наш город, кто развивает велоинфраструктуру и заботится о безопасности на дорогах. Велобайк и команда ВТБ ждут всех на старте».Ознакомиться с подробностями мероприятия можно на официальном сайте велопарада. Обязательным условием для участников ночного мероприятия является наличие на велосипеде переднего и заднего фонаря.«Московский велопарад» проводится с 2012 года. Организаторами выступают компания «Letsbikeit.ru» и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. До конца года в Москве пройдет также «Осенний велопарад», последний в этом сезоне.Следить за новостями о велопараде в социальных сетях можно по хэштегу #ВТБрулит.Реклама