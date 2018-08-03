Сексолог и профессор Московского института психоанализа Александр Полеев рассказал, почему звезды решили развестись. Специалист полагает, что причиной расставания могли стать отношения на стороне.

Сексолог и профессор Московского института психоанализаАлександр Полеев рассказал, почему звезды решили развестись. Специалист полагает,что причиной расставания могли стать отношения на стороне.По словам профессора, Елена Степаненко и Евгений Петросянимеют веские основания для разрыва. Чаще всего поводом для разводадля таких возрастных пар становится молодая любовница."Пожилой и обеспеченный человек может хотеть в открытую, нетаясь, пожить с относительно молодой женщиной. Самой же девушке или молодойженщине могут нравиться талантливые, знаменитые, богатые, либо она хочет статьучастницей богемной тусовки, богатой вдовой или вообще искренне любит мужчину,который намного ее старше", – отмечает Полеев. Также сексолог добавил, что обратныеситуации тоже бывают, однако встречаются крайне редко.Эксперт психоанализа полагает, что многие разводы звездшоу-бизнеса происходят ради привлечения внимания. Однако случай Петросяна иСтепаненко, скорее всего, к ним отнести нельзя, сообщает Ura.ru.Прокомментировать прекращение брака звезд эстрады решился такжеактер Никита Джигурда. "Я хочу пожелать паре развестись цивилизованно, этонормально, не попадаться в ловушки хейтеров и пранкеров, не выяснять публичноотношения", – рассказал РЕН ТВ Джигурда. Артист добавил, что если речьдействительно идет о расставании, а не о пиаре, то "играть на руку желтойпрессе" не стоит.Правдивость информации о расставании звезд подтвердили в пресс-службе Хамовнического районного судагорода Москвы. Петросян и Степаненко делят имущество. Заседание состоится утром 6 августа. "Имеется гражданскоедело по исковому заявлению Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитогоимущества. Судебное заседание назначено на понедельник. Подготовка ужепроведена", – рассказала представитель суда Ольга Мышелова Пятому каналу.