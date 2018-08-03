Из дома своей родственницы молодой человек похитил золотое кольцо и денежные средства.

29 июля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение от 34-летней жительницы поселка Металлист по факту совершенной кражи имущества из ее дома. Женщина пояснила, что неизвестный похитил золотое кольцо и денежные средства. Ущерб потерпевшая оценила в 4 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний родственник потерпевшей, который, зная где хранится ключ, в отсутствие женщины незаконно проник в ее дом и похитил ценное имущество.Задержанный молодой человек признался в содеянном. Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника похищенное золотое кольцо.В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.