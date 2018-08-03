Непогода, по данным специалистов администрации, затронет все районы

Непогода, по данным специалистов администрации, затронет все районыВо второй половине дня пятницы, 3 августа, в Костроме и области ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей и гостей города предупреждает пресс-служба администрации.Чиновники ссылаются на данные Костромского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отмечая, что после обеда в области ожидаются грозы с дождём, местами пройдет град, порывы западного ветра будут достигать 18 м/с.В мэрии не исключают, что из-за непогоды возможны нарушения электроснабжения, обрушение рекламных щитов. Жителей просят быть внимательными.