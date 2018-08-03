Певец Эмин Агаларов отказался ехать в США на допрос по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Артист сообщил через адвоката, что не собирается растрачивать свое драгоценное время на политические игрища.

Певец Эмин Агаларов отказался ехать в США на допрос по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Артист сообщил через адвоката, что не собирается растрачивать свое драгоценное время на политические игрища.Авокат Агаларова заявил, что сообщение о вызове его клиента в США не является новостью, "поскольку этот вопрос ранее уже обсуждался с американскими властями". Он отметил, что представители комиссии Мюллера сами не хотят ехать в Россию.Певец, в свою очередь, желает посвящать себя музыке. Отправляться в Соединенные Штаты он не намерен, передает .Специалист подчеркнул, что если речь идет о встрече с Трампом в Москве, то его клиенту нечего скрывать. При этом адвокат не хочет обсуждать бизнес-сделки, которые "не имеют никакого отношения к делу".Речь идет запросе на проведение допроса Эмина Агаларова, который направила американская сторона. Стоит отметить, что никакой конкретной информации при этом предоставлено не было, пишет .Ранее Эмина Агаларова обвинили в том, что в июне 2016 года он был посредником между соратниками Трампа и адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы предлагала информацию, способную навредить штабу Хиллари Клинтон. Агаларов, в свою очередь, рассказал, что действительно помогал организовать встречу с Весельницкой. При этом во время разговора никаких предложений по компромату не было.Певец уверен, что повышенное внимание к его персоне связано с тем, что он лично знаком с Трампом. Лидер США снялся в одном из его музыкальных клипов во время приезда бизнесмена на конкурс "Мисс Вселенная" в Москву.