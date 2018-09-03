В результате проверки жилого сектора сотрудник полиции установил, что 22-летняя москвичка незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Южнопортовому району выявил факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В результате проверки жилого сектора сотрудник полиции установил, что 22-летняя москвичка незаконно зарегистрировала в своей квартире на улице Петра Романова приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18