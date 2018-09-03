Юлия Меньшова, по мнению фанатов, заметно поправилась. Как оказалось, для этого есть серьезный повод.
Юлия Меньшова, по мнению фанатов, заметно поправилась. Как оказалось, для этого есть серьезный повод.
В последнее время наблюдательные поклонники заметили, что обычно стройная Юлия Меньшова располнела. Особенно это касается, по их мнению, линии талии. Некоторые фанаты высказали мнение, что популярная актриса и телеведущая ждет ребенка. Отметим, что в конце июля артистке исполнилось 49 лет.
Меньшова не оставила без внимания предположения фанатов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала несколько фотографий, сделанных на УЗИ. При этом ее лицо буквально светится от счастья. Самое интересное, что рядом с ней запечатлен вовсе не муж, актер Игорь Гордин, а совершенно другой мужчина.
Впрочем, поклонникам не стоит волноваться. По всей видимости, Меньшова поправилась исключительно для съемок. Актриса снимается в продолжении фильма "Между нами, девочками". "некоторые сильно за мой " животик" переживали на недавних фотках 😂 Дык есть же повод! 😜 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Меньшова.
Артистка призналась, что очень любит такие фотографии со съемок, и объяснила почему: "люди в кадре рвут сердца 💗💙 и заливаются слезами умиления💧💧💧, а за кадром " покерфейс" съемочной группы 🙄🤐😎, или вот даже мебель двигают".
Юлия Меньшова предупредила поклонников фильма, что еще ведутся съемки, поэтому о премьере говорить рано. "она будет не раньше Нового года🎄🎄🎄, дорогие поклонники нашего сериала!
Спасибо за вашу любовь и нетерпение 😘❤️😀" – поблагодарила популярная актриса.