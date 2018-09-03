Муж Ани Лорак показал фотографию, на которой запечатлен с именитой супругой и их дочкой Софией. Супруги отвели наследницу в первый класс.

Муж Ани Лорак показал фотографию, на которой запечатлен с именитой супругой и их дочкой Софией. Супруги отвели наследницу в первый класс.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram муж Ани Лорак Мурат в Stories опубликовал несколько фотографий и видео, на которых запечатлена их дочь София. Девочка играет в подружкой, а потом прохаживается с отцом по детскому магазину. А сегодня, 3 сентября, Мурат повел наследницу в первый класс. Разумеется, не смогла пропустить столь значимое событие и сама Ани Лорак."Благослови Бог моих девочек. Что за чудесный день. Семь лет прошло, и теперь в первый класс пошла моя бесконечная любовь", – написал по-английски Мурат на фотографии, где запечатлен вместе с дочкой Софией и супругой Ани. Многочисленные поклонники немедленно сделали вывод, что популярная исполнительница ради такого события смогла забыть обиды.Напомним, скандал в, казалось бы, идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.Почти сразу ушлые журналисты узнали, что любовницу Мурата зовут Яна Беляева, она является финалисткой престижного конкурса красоты на Украине. Кстати, в недавнем интервью девушка заявила, что у нее нет интимных отношений с мужем Ани Лорак. В эфире "Світського життя" Беляева подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но заявила, что на видео не она. Якобы ее с кем-то перепутали."Мне приписали роман с Муратом, мужем Ани Лорак. У меня не было с ним романа. Я знакома с Муратом, нас познакомил общий друг, когда мы были в одной компании", – поведала Яна Беляева. Когда же у нее спросили, что теперь делать в сложившейся ситуации, всю ответственность Яна свалила на Мурата. "Я не знаю, пускай он разбирается", – коротко сказала темноволосая красотка.