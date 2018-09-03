Губернатор Владимирской области Светлана Орлова помогает возрождать традиции мясного скотоводства, заявил вице-президент ООО «Владимирский Стандарт» Павел Антов.
По его словам, ..
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
помогает возрождать традиции мясного скотоводства, заявил вице-президент ООО «Владимирский Стандарт» Павел Антов.
По его словам, мясокомбинат «Владимирский стандарт» — это современное, высокотехнологичное, отвечающее всем стандартам качества и безопасности предприятие, выпускающее все виды колбасных изделий и замороженные полуфабрикаты.
«С появлением команды Светланы Орловой во Владимирской области мы по-настоящему ощутили взлёт компании. Только за последние три года наши объёмы производства мясной продукции увеличились в три раза — до 5200 тонн в месяц. Наша продукция стала известна на самых высоких уровнях не только в России, но и в соседних странах. При поддержке Светланы Юрьевны мы стали якорным инвестором моногорода Камешково, который совсем недавно получил статус территории опережающего развития. В Камешково созданы и продолжают совершенствоваться все условия для развития производств», — подчеркнул Павел Антов.
«Строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индейки в «городе будущего» мы начали ещё в 2015 году. Уже возвелдены здания убойного цеха, административно-бытового корпуса, цеха технических фабрикатов, котельной, очистных и водозаборных сооружений. Идёт установка технологического оборудования и прокладка инженерных коммуникаций. В октябре 2018 года планируем пробный запуск и отладку технологического оборудования. Хочется заметить, что развитие альтернативных видов мясного животноводства, в число которых входит и разведение индейки, – один из способов решения проблемы распространившейся в последнее время африканской чумы свиней», — заявил предприниматель.
«Благодаря губернаторскому курсу экономического развития региона появляются новые рабочие места, и оживают забытые территории владимирской земли. 18 и 19 сентября в Гусь-Хрустальном пройдёт мероприятие федерального уровня — съезд ассоциации скотопромышленников России. К нам в регион приедут более 200 специалистов. Я уверен, что вместе с администрацией области мы сумеем возродить традиции мясного скотоводства», — отметил Павел Антов.