Известный российский футболист Андрей Аршавин вернется в Санкт-Петербург и сыграет против своего бывшего клуба. 9 сентября алматинский Кайрат, за который сейчас выступает Аршавин, проведет товарищеский матч с санкт-петербургским Зенитом.

Известный российский футболист Андрей Аршавин вернется в Санкт-Петербург и сыграет против своего бывшего клуба. 9 сентября алматинский "Кайрат", за который сейчас выступает Аршавин, проведет товарищеский матч с санкт-петербургским "Зенитом".Товарищеская встреча команд пройдет во время перерыва на матчи национальных сборных. Аршавин провел в "Зените" большую часть карьеры, выступая за клуб с 2000 по 2008 годы, а также с 2012 по 2015. За это время полузащитник провел за клуб более 250 матчей и забил 60 голов.