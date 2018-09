Пожилая, но удивительно бойкая жительница ЮАР заставила вооруженных грабителей уносить ноги, трижды протаранив их автомобиль возле своего дома. Запись с камеры наблюдения позволяет оценить действия женщины по защите собственности.

Пожилая, но удивительно бойкая жительница ЮАР заставила вооруженных грабителей уносить ноги, трижды протаранив их автомобиль возле своего дома, сообщает The Citizen. Запись с камеры наблюдения позволяет оценить действия женщины по защите собственности.ROBBERS MEET THEIR MATCH. WATCH HOW VICTIM DOES NOT OPEN HIS DOORS AFTER BEING FOLLOWED INTO DRIVEWAY & INSTEAD RAMS PERPS MV!!! pic.twitter.com/gnxRx0qA6s— REZA (@crimeairnetwork) August 31, 2018Нападение в провинции Гаутенг произошло около пяти часов вечера в минувший понедельник, 27 августа, когда предполагаемая жертва за рулем Jeep Grand Cherokee въехала во двор своего дома. За ней проследовал минивэн, водитель которого заблокировал ворота, а его подельники с пистолетами в руках бросились к дорогостоящему автомобилю. Угрозами пустить в ход оружие им не удалось уговорить женщину открыть окна и покинуть салон, более того, стоило налетчикам отвлечься, как пенсионерка тронулась назад и протаранила машину злоумышленников.На том бы история и завершилась, поскольку грабители сочли благоразумным побыстрее унести ноги, однако стоило им только сесть в салон, как в минивен еще раз врезался джип, да так, что машину развернуло на дороге. Дабы пресечь попытки противников уйти на своих двоих, женщина в третий раз "приложила" их транспортное средство. Тем не менее, злоумышленникам удалось убежать.Действия бабушки (голос за кадром говорит, что за рулем была именно она) восхитили пользователей, хотя некоторые и подчеркнули, что она очень рисковала. По одной из версий, у налетчиков были игрушечные пистолеты, а потому они вели себя робко.